СБУ викрила на Київщині наркотрафік із Південної Америки



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У фігурантів справи вилучено 6 кг особливо небезпечної психотропної речовини – гармалин Фото: СБУ

Наркотики йшли транзитом через Україну до Росії

Служба безпеки України викрила поштовий канал контрабанди психотропних речовин із однієї з країн Південної Америки.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники міжнародного злочинного угруповання здійснювали контрабанду гуртових партій наркотиків транзитом через територію України до Росії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У столиці правоохоронці затримали кількох громадян України та РФ, які відповідали за отримання міжнародних передач та подальшу пересилку наркотиків за кордон. Серед затриманих ‒ організатор контрабанди на території нашої країни.

Під час низки обшуків у зловмисників було виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами причетності до функціонування наркотрафіку. Крім того, у фігурантів справи вилучено 6 кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини – гармалин.

Наразі вирішується питання щодо здійснення затриманим повідомлень про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для викриття та затримання решти співучасників злочину на території України.