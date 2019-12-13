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    Кримінал

    СБУ викрила на Київщині наркотрафік із Південної Америки

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    У фігурантів справи вилучено 6 кг особливо небезпечної психотропної речовини &ndash; гармалин - СБУ викрила на Київщині наркотрафік із Південної Америки
    У фігурантів справи вилучено 6 кг особливо небезпечної психотропної речовини – гармалин
    Фото: СБУ

    Наркотики йшли транзитом через Україну до Росії

    Служба безпеки України викрила поштовий канал контрабанди психотропних речовин із однієї з країн Південної Америки.

    Оперативники спецслужби встановили, що учасники міжнародного злочинного угруповання здійснювали контрабанду гуртових партій наркотиків транзитом через територію України до Росії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    У столиці правоохоронці затримали кількох громадян України та РФ, які відповідали за отримання міжнародних передач та подальшу пересилку наркотиків за кордон. Серед затриманих ‒ організатор контрабанди на території нашої країни.

    Під час низки обшуків у зловмисників було виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами причетності до функціонування наркотрафіку. Крім того, у фігурантів справи вилучено 6 кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини – гармалин.

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    СБУ викрила на Київщині наркотрафік із Південної Америки
    СБУ викрила на Київщині наркотрафік із Південної Америки
    СБУ викрила на Київщині наркотрафік із Південної Америки
    СБУ викрила на Київщині наркотрафік із Південної Америки
    СБУ викрила на Київщині наркотрафік із Південної Америки

    Наразі вирішується питання щодо здійснення затриманим повідомлень про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії для викриття та затримання решти співучасників злочину на території України.

    Росія СБУ Київ кримінал контрабанда Київщина наркотики
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