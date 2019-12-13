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    У Борисполі правоохоронці виявили у літньої жінки наркотики (фото)

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    Поліція виявила у жінки згортки із речовиною, схожою на метадон, і записник із адресами ймовірних &laquo;закладок&raquo; - У Борисполі правоохоронці виявили у літньої жінки наркотики (фото)
    Поліція виявила у жінки згортки із речовиною, схожою на метадон, і записник із адресами ймовірних «закладок»
    Фото: Нацполіція

    Слідчі встановлять, чи займалася правопорушниця незаконним збутом наркотиків

    Сьогодні, 13 грудня, на одній з вулиць Борисполя екіпаж поліції під час патрулювання помітив жінку, яка щось шукала біля паркану приватного будинку. Побачивши машину правоохоронців, вона занервувала і намагалася швидко піти геть.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські зупинили громадянку і запитали, чи має вона при собі заборонені до цивільного обігу речовини. На що жінка дала позитивну відповідь. У 53-річної мешканки Запоріжжя правоохоронці виявили 33 згортки із речовиною, схожою на метадон, і записник із адресами ймовірних «закладок».

    Для документування правопорушення на місце події прибула слідчо-оперативна група Бориспільського відділку поліції. В присутності свідків речові докази вилучили, в подальшому їх буде направлено на проведення відповідної експертизи.

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    У Борисполі правоохоронці виявили у літньої жінки наркотики (фото)
    У Борисполі правоохоронці виявили у літньої жінки наркотики (фото)

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

    В ході досудового розслідування слідчі встановлять, чи займалася правопорушниця незаконним збутом наркотиків.

    Національна поліція України Запоріжжя кримінал Київщина наркотики розслідування жінка злочин
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