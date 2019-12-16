Студентка столичного вузу вирішила «підзаробити» розкладанням наркотиків (фото)



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Вилучені речовини направлено на експертне дослідження Фото: Нацполіція

У дівчини виявили 55 пакетиків з розфасованими наркотиками

У Деснянському районі столиці поліцейські затримали студентку з наркотиками.

Так, на вулиці Милославській патрульні зупинили дівчину, котра поводила себе підозріло. Правоохоронці перевірили її документи та запитали про наявність заборонених предметів чи речовин. Дівчина зізналася, що має при собі наркотики. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група, повідомляє пресслужба поліції Києва.

За словами т.в.о. начальника Деснянського управління поліції Юрія Герасименка, під час поверхневого огляду у 19-річної вінничанки правоохоронці виявили 55 згортків із забороненими речовинами, схожими на марихуану, амфетамін та екстазі.

«Дівчина зізналася, що вона студентка столичного вищого навчального закладу і вирішила «підзаробити» на розкладанні «закладок». Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми направили заборонені речовини на експертне дослідження. Також перевіряємо достовірність показів фігурантки та походження наркотиків», - повідомив правоохоронець.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі.