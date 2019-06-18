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    Власник Mercedes, що заїхав на пішохідний «міст Кличка», катається без водійських прав

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    Власник Mercedes, що заїхав на пішохідний «міст Кличка», катається без водійських прав

    Водій раніше вже позбавлений судом права керування транспортними засобами за керування у стані сп’яніння

    Поліції досі не вдалося відібрати пояснення у водія Mercedes, який виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

    Водій уникає спілкування з поліцейськими.

    Сьогодні управління патрульної поліції у місті Києві направило чоловікові (рекомендованим листом) виклик, яким офіційно запросило його з’явитись до управління, щоб протягом тижня взяти участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення.

    «У разі, якщо чоловік не з’явиться, справа буде розглянута за його відсутності, адже він попереджений про її розгляд у встановлений законом спосіб», - зазначили в поліції.

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    Зараз патрульні продовжують відбирати пояснення у очевидців події для кваліфікації вчиненого правопорушення.

    Під час перевірки матеріалів інспектори також встановили, що ймовірний водій раніше вже позбавлений судом права керування транспортними засобами за керування у стані сп’яніння та має декілька постанов за керування автомобілем, будучи позбавленим такого права.

    Наразі патрульна поліція вбачає в діях водія відразу кілька адміністративних правопорушень: керування автомобілем, будучи позбавленим такого права судом, рух транспортного засобу по пішохідній доріжці та створення аварійної ситуації.

    Раніше в мережі з’явилося відео, на якому видно, що на новий скляний пішохідно-велосипедний міст у Києві, який у народі вже встигли назвати «мостом Кличка», заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

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