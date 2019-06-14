Пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної сотні закривають на ремонт



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Міст буде закрито для пішоходів на два місяці

З 18 червня до 22 серпня буде закрито рух по пішохідному мосту на Алеї Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

«З 18.06.2019 до 22.08.2019 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на пішохідному мосту на Алеї Героїв Небесної сотні буде закрито рух пішоходів», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням ремонтних робіт.

Раніше повідомлялося, що пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві буде закрито на ремонт з 20 травня до 20 серпня.

Нещодавно спалахнув скандал навколо Алеї Героїв Небесної сотні. 13 травня на місці проведення слідчого експерименту на Алеї Героїв Небесної сотні розпочались підготовчі будівельні роботи.

Генеральна прокуратура заявила, що слідчими і прокурорами у кримінальному провадженні не надавалися дозволи та не погоджувалося проведення будь-яких будівельних чи підготовчих робіт. Генпрокуратурою було направлено заступнику гендиректора з будівництва Національного музею Революції гідності Моргуну черговий лист щодо призупинення підготовчих (будівельних) ремонтних робіт на Алеї Героїв Небесної сотні на період з 13 до 29 травня 2019 року з метою збереження ландшафту і обстановки на місцевості в тому вигляді, в якому вони були в момент подій 2014 року. У листі вкотре наголошено на необхідності узгодження початку проведення робіт зі слідчим і прокурором у кримінальному провадженні.