Поліція знайшла власника Mercedes, який виїхав на пішохідний «міст Кличка»



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Наразі патрульні встановлюють усіх осіб, які могли бути очевидцями правопорушення

Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes, який 17 червня заїхав на пішохідний міст.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

«Друзі! Щодо дикунів на авто, які «додумалися» заїхати на ньому на наш пішохідний міст. Дякую всім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих «любителів прекрасного». Я зразу переслав фото, звернувся в Патрульна поліція Києва», - написав Кличко.

Він зазначив, що правоохоронці вже встановили особу власника авто та місце його фактичного перебування, а також - де знаходиться автомобіль.

«Наразі патрульні встановлюють усіх осіб, які могли бути очевидцями правопорушення, та просять звернутись на службу 102, аби допомогти своїми поясненнями притягнути порушника до відповідальності. Дякую патрульним поліцейським! Дякую небайдужим киянам! Це - наше місто і нам про нього дбати!», - резюмував мер Києва.

Раніше в мережі з’явилося відео, на якому видно, що на новий скляний пішохідно-велосипедний міст у Києві, який у народі вже встигли назвати «мостом Кличка», заїхав автомобіль.