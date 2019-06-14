Скандальний «міст Кличка» добудують ще за 74 млн грн документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міст відкрили 26 травня і продовжують добудовувати і ремонтувати

На велосипедно-пішохідному мосту між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів ще будуть проведені додаткові будівельні роботи загальною вартістю майже 74 млн грн. Про це повідомив журналіст Сергій Грішин на своїй сторінці у Facebook.

Він оприлюднив підписаний 12 червня 2019 року протокол погодження договірної ціни на додаткові будівельні роботи на мосту. Протокол підписали директор КП «Інженерний центр» Михайло Терентьєв і представник підрядника в особі директора ТОВ «Спецавто-Буд» Сергія Дубенка.

«Михайло підписав ще один протокол 12 червня (!!) на 74 млн грн, щоб ще трошки добудувати «міст Кличка». Ну в принципі, чого соромитись, 26 травня відкрили міст, але продовжують його добудовувати. Цікаво, в цьому році закінчать, чи це буде довгобуд? І скільки він у фіналі буде коштувати?» - написав Грішин.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту, який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою

27 травня Кличко повідомив, що пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили.

13 червня мер повідомив, що міст на добу, до середини п'ятниці, 14 червня, буде закрито для проведення регламентних технологічних робіт. Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла.