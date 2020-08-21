Власники сонячних електростанцій у Києві заробили в липні 1,7 млн грн



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Власники домашніх сонячних станцій щомісяця отримують виплати за «зеленим» тарифом

У липні власники домашніх сонячних електростанцій у столиці згенерували 317 тис. кВт·год енергії і заробили за «зеленим» тарифом 1,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба електропостачальника Yasno.

В цілому з початку 2020 року електропостачальник Yasno придбав у власників домашніх сонячних станцій столиці 1,2 млн кВт·год «чистої» енергії на суму 6,4 млн грн.

Перетворюючи енергію сонця на електричну, частину виробленої електроенергії просьюмери (домогосподарства, що самостійно виробляють електроенергію для своїх потреб, а надлишок продають у мережу) використовують на власні потреби, а надлишок продають у мережу. За це вони щомісяця отримують виплати за «зеленим» тарифом, що встановлюється державою. У Києві розрахунки з просьюмерами здійснює постачальник електроенергії та енергоефективних рішень Yasno.

«Ми реалізовуємо проекти зі встановлення приватних електростанцій «під ключ» та при переході на сонячну енергію допомагаємо клієнтам на кожному етапі», - сказав директор Yasno в Києві Віктор Мельников.

Для зручності клієнтів постачальник створив калькулятор прибутковості сонячної станції. Він допомагає розрахувати, яка потужність установки буде оптимальною для домогосподарства, скільки можна заробити та як швидко окупиться домашня сонячна станція.

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