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    Як зекономити 50% на електриці: українцям радять змінити звички

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    Щоб зекономити на платіжках за світло до 50%, достатньо виконувати прості правила - Як зекономити 50% на електриці: українцям радять змінити звички
    Щоб зекономити на платіжках за світло до 50%, достатньо виконувати прості правила

    Постачальник електроенергії дав прості поради

    У пік літнього енергоспоживання слід замислитись, чи все в оселі оптимізовано для раціонального використання електроенергії. Деякі побутові звички допоможуть зменшити споживання електроенергії на 50%.

    Електропостачальник Yasno зауважує, на що слід звернути увагу в оселі, щоб зберегти електроенергію та кошти.

    Раціонально користуйтесь найбільш «прожерливими» електроприладами з нагрівальними спіралями та термоелементами:

    • Бойлер. Зменшіть температуру нагріву води, влітку приємно приймати прохолодний душ.
    • Електрочайник. Зранку закип’ятіть повний чайник і перелийте воду в термос:  протягом дня можна пити гарячі напої без зайвих енерговитрат. Також очищуйте чайник від накипу.
    • Фен. Влітку повітря в оселі тепле, отже не потрібно встановлювати максимальну температуру нагріву приладу або зменшити його використання, адже волосся швидко висушується самостійно.

    Праску вимикайте в перервах у прасуванні

    • Кондиціонер, який увімкнений протягом спекотного дня, повинен працювати при зачинених вікнах та дверях. А вночі, коли стає прохолодніше, можна використовувати режим «еко» або вимкнути прилад та провітрити приміщення.
    • Використовуйте енергоефективне LED-освітлення, яке споживає на 80% менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання.
    • Вимикайте з мережі прилади, якими не користуєтесь та зарядні пристрої після повної зарядки гаджетів. Також не залишайте техніку у  режимі «сну», щоб не витрачати зайву енергію.
    • Якщо у вас встановлений двозонний лічильник, з яким спожита з 23:00 до 7:00 електроенергія коштує вдвічі дешевше, користуйтеся функцією «Відкладений старт» для техніки, де він передбачений. Наприклад, перемістіть роботу мультиварки, пральної або посудомийної машини на економні години.
    • Обирайте техніку класу «А» та вище – нові моделі більш енергоефективні за старі.

    «З кожним роком рівень енергоспоживання зростає, адже кількість електроприладів  в оселях збільшується, – зауважує директор Yasno в Києві Віктор Мельников. – Щоб зменшити суму в платіжці за світло, не обмежуючи комфорт, варто дотримуватися цих простих побутових звичок».

     Як раніше повідомляв «Главком», у понеділок, 10 серпня, вранці сталося знеструмлення 40 житлових будинків у центрі Києва. На місці спеціалісти ДТЕК усували пошкодження. Об 11:18 електропостачання було відновлено.

     Читайте також: В Україні з 1 серпня подорожчала електроенергія: для кого і на скільки
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