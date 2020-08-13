Все більше киян переходять на електроопалення: тарифи та як оформити



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Кияни обирають електроопалення осель за економність

Споживачам слід внести зміни у договори з електропостачальником і оператором системи розподілу

Мешканці Києва все частіше переходять на електроопалення оселі. Обирають такий варіант обігріву за економність та екологічність.

Щоб перейти на електроопалення, клієнту слід внести зміни у договори з електропостачальником і оператором системи розподілу (ОСР). Про це повідомила пресслужба постачальника електроенергії Yasno.

Етапи процесу:

Підготувати проєкт на встановлення електроопалювальної установки. Фахівці проконсультують клієнта щодо необхідності збільшення потужності та за потреби замовлять розробку професійного проєкту електропостачання, що відповідає усім технічним вимогам. Звернутися до свого оператора системи розподілу для оформлення паспорта вузла обліку. Для виконання монтажу звернутися до електромонтажної організації. Отримати документальне підтвердження введення обладнання в експлуатацію. Це можна зробити одним зі способів: внести до технічного паспорта інформацію про обладнання об'єкта електроопалювальними установками або отримати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації з інформацією про його обладнання електроопалювальними установками в органах державного архітектурно-будівельного контролю. Внести зміни до договорів на розподіл (в оператора системи розподілу) та на постачання електричної енергії (у постачальника). З собою потрібно мати весь пакет документів: правовстановлюючі свідоцтва, проєкт на встановлення обладнання, паспорт вузла обліку, документи, що посвідчують особу.

З 1 травня по 30 вересня власники помешкань, що обладнані електроопалювальними установками, сплачують за електроенергію за базовим тарифом:

0,9 грн/кВт·год при споживанні до 100 кВт·год;

1,68 грн/кВт·год при споживанні понад 100 кВт·год.

З 1 жовтня по 30 квітня діє пільговий тариф:

0,9 грн/кВт·год при споживанні до 3000 кВт·год;

1,68 грн/кВт·год при споживанні понад 3000 кВт·год.

Щоб заощаджувати ще більше, постачальник електроенергії радить клієнтам з електроопаленням перейти на нічний тариф. Власник двозонного лічильника сплачує за спожиту з 23:00 до 7:00 електроенергію вдвічі менше.

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