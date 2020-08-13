Все більше киян переходять на електроопалення: тарифи та як оформити
Споживачам слід внести зміни у договори з електропостачальником і оператором системи розподілу
Мешканці Києва все частіше переходять на електроопалення оселі. Обирають такий варіант обігріву за економність та екологічність.
Щоб перейти на електроопалення, клієнту слід внести зміни у договори з електропостачальником і оператором системи розподілу (ОСР). Про це повідомила пресслужба постачальника електроенергії Yasno.
Етапи процесу:
- Підготувати проєкт на встановлення електроопалювальної установки. Фахівці проконсультують клієнта щодо необхідності збільшення потужності та за потреби замовлять розробку професійного проєкту електропостачання, що відповідає усім технічним вимогам.
- Звернутися до свого оператора системи розподілу для оформлення паспорта вузла обліку.
- Для виконання монтажу звернутися до електромонтажної організації.
- Отримати документальне підтвердження введення обладнання в експлуатацію. Це можна зробити одним зі способів: внести до технічного паспорта інформацію про обладнання об'єкта електроопалювальними установками або отримати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації з інформацією про його обладнання електроопалювальними установками в органах державного архітектурно-будівельного контролю.
- Внести зміни до договорів на розподіл (в оператора системи розподілу) та на постачання електричної енергії (у постачальника). З собою потрібно мати весь пакет документів: правовстановлюючі свідоцтва, проєкт на встановлення обладнання, паспорт вузла обліку, документи, що посвідчують особу.
З 1 травня по 30 вересня власники помешкань, що обладнані електроопалювальними установками, сплачують за електроенергію за базовим тарифом:
- 0,9 грн/кВт·год при споживанні до 100 кВт·год;
- 1,68 грн/кВт·год при споживанні понад 100 кВт·год.
З 1 жовтня по 30 квітня діє пільговий тариф:
- 0,9 грн/кВт·год при споживанні до 3000 кВт·год;
- 1,68 грн/кВт·год при споживанні понад 3000 кВт·год.
Щоб заощаджувати ще більше, постачальник електроенергії радить клієнтам з електроопаленням перейти на нічний тариф. Власник двозонного лічильника сплачує за спожиту з 23:00 до 7:00 електроенергію вдвічі менше.