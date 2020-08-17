Киянам пояснили, як повернути кошти за світло, помилково сплачені на чужий рахунок



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Гроші можна повернути протягом п'яти днів

Кияни, які помилково сплатили за світло не на свій особовий рахунок, сплутавши одну або декілька цифр, можуть повернути кошти на банківську карту або перевести на особовий рахунок клієнта протягом 5 робочих днів з моменту подачі заяви. Про це повідомила пресслужба електропостачальника Yasno.

Як повернути кошти

Для повернення помилково сплачених коштів або занесення їх у рахунок оплати за електроенергію за іншим особовим рахунком, необхідно звернутися особисто з письмовою заявою до будь-якого енергоофісу Yasno. Їх у столиці 8, адреси і графіки роботи доступні на сайті електропостачальника.

Які документи для цього потрібні

Для пошуку та повернення помилково сплачених коштів необхідно мати при собі такі документи:

заяву на кожну проведену оплату, написану від платника – особи зазначеної в банківській квитанції;

копію сплаченої квитанції з банківською відміткою про сплату;

копію паспорта та картки платника податків для ідентифікації платника;

банківські реквізити платника, на які буде здійснено повернення коштів.

Щоб виключити можливість помилкової оплати, електропостачальник радить користуватись особистим кабінетом Yasno. Його функціонал дозволяє переглядати та контролювати розрахунки за спожиту електроенергію.

Враховуючи карантинні обмеження, які діють у столиці, потрапити в енергоофіс на консультацію щодо повернення коштів можна лише, попередньо записавшись на візит через сервіс попередньої реєстрації на сайті, обравши зручний час і день. Також записатись на візит можна зателефонувавши за номерами контакт-центру (044/067/066) 277-18-18.

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