Під час пожежі в лазні загинув чоловік (фото)

Пожежа сталась у лазні у приватному секторі

На території приватної садиби в Бортничах загорілась лазня

У понеділок, 15 лютого, сталась пожежа на вул. Чехова у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 18:27, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю на місце події перших бойових розрахунків було встановлено, що на території приватної садиби горить лазня.

О 18:58 загоряння було локалізовано на площі 30 кв. м та о 19: 18 ліквідовано.

В ході гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка, який майже не подавав ознак життя. Рятувальники провели реанімаційні заходи до прибуття бригади швидкої медичної допомоги. Але в кареті швидкої чоловік помер.

До гасіння пожежі залучалось три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронними органами.