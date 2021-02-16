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    Під час пожежі в лазні загинув чоловік (фото)

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    Пожежа сталась у лазні у приватному секторі - Під час пожежі в лазні загинув чоловік (фото)
    Пожежа сталась у лазні у приватному секторі
    Фото: ДСНС

    На території приватної садиби в Бортничах загорілась лазня

    У понеділок, 15 лютого, сталась пожежа на вул. Чехова у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 18:27, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    По прибуттю на місце події перших бойових розрахунків було встановлено, що на території приватної садиби горить лазня.

    О 18:58 загоряння було локалізовано на площі 30 кв. м та о 19: 18 ліквідовано.

    В ході гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка, який майже не подавав ознак життя. Рятувальники провели реанімаційні заходи до прибуття бригади швидкої медичної допомоги. Але в кареті швидкої чоловік помер.

    До гасіння пожежі залучалось три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС.

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    Під час пожежі в лазні загинув чоловік (фото)
    Під час пожежі в лазні загинув чоловік (фото)
    Під час пожежі в лазні загинув чоловік (фото)
    Під час пожежі в лазні загинув чоловік (фото)
    Під час пожежі в лазні загинув чоловік (фото)
    Під час пожежі в лазні загинув чоловік (фото)
    Під час пожежі в лазні загинув чоловік (фото)

    Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронними органами.

    Теги: пожежа трагедія Київ ДСНС смерть рятувальники
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