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    Вночі на Київщині згорів ангар деревообробного цеху

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    Рятувальники понад чотири години боролися з вогнем - Вночі на Київщині згорів ангар деревообробного цеху
    Рятувальники понад чотири години боролися з вогнем
    Фото ілюстративне

    Вогнем знищено ангар на площі 1,5 тис. кв. м

    У ніч на вівторок, 18 лютого, у м. Узин Білоцерківського району в одноповерховому металевому ангарі деревообробного цеху сталася пожежа.

    Інформація про займання надійшла до оперативно-рятувальної служби о 1:15, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    О 5:40 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.

    Жертв та постраждалих немає.

    Вогнем знищено ангар на площі 1,5 тис. кв. м, 50 куб. м лісоматеріалів та 2 одиниці техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

    На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Київській області.

    Нагадаємо, 16 лютого пізно ввечері сталася пожежа в одному зі столичних ресторанів на вул. Хрещатик у центрі Києва.

    17 лютого виникла пожежа у приватному будинку на вул. Мічуріна у Печерському районі столиці.

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