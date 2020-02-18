Вночі на Київщині згорів ангар деревообробного цеху



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Рятувальники понад чотири години боролися з вогнем Фото ілюстративне

Вогнем знищено ангар на площі 1,5 тис. кв. м

У ніч на вівторок, 18 лютого, у м. Узин Білоцерківського району в одноповерховому металевому ангарі деревообробного цеху сталася пожежа.

Інформація про займання надійшла до оперативно-рятувальної служби о 1:15, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

О 5:40 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Вогнем знищено ангар на площі 1,5 тис. кв. м, 50 куб. м лісоматеріалів та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Київській області.

Нагадаємо, 16 лютого пізно ввечері сталася пожежа в одному зі столичних ресторанів на вул. Хрещатик у центрі Києва.

17 лютого виникла пожежа у приватному будинку на вул. Мічуріна у Печерському районі столиці.