На Хрещатику горів ресторан (фото)



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На місці події працювало 5 одиниць техніки ДСНС Фото: ДСНС

Пожежа виникла на кухні закладу

У неділю, 16 лютого, пізно ввечері сталася пожежа в одному зі столичних закладів громадського харчування на вул. Хрещатик у центрі Києва. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:31.

По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла на кухні на площею 10 кв. м, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 22:51 пожежу було локалізовано, а о 22:56 - ліквідовано.

У результаті пожежі пошкоджено кухонне обладнання, частково закопчено стіни та стелю приміщення ресторану.

Постраждалих немає.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.