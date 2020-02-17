  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Хрещатику горів ресторан (фото)

    • Розсилка
    На місці події працювало 5 одиниць техніки ДСНС - На Хрещатику горів ресторан (фото)
    На місці події працювало 5 одиниць техніки ДСНС
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла на кухні закладу

    У неділю, 16 лютого, пізно ввечері сталася пожежа в одному зі столичних закладів громадського харчування на вул. Хрещатик у центрі Києва. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:31.

    По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла на кухні на площею 10 кв. м, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 22:51 пожежу було локалізовано, а о 22:56 - ліквідовано.

    У результаті пожежі пошкоджено кухонне обладнання, частково закопчено стіни та стелю приміщення ресторану.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Хрещатику горів ресторан (фото)
    На Хрещатику горів ресторан (фото)
    На Хрещатику горів ресторан (фото)

    Постраждалих немає.

    На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники Хрещатик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ