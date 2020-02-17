Три «замінування» і понад пів сотні пожеж: минулого тижня столичним рятувальникам вистачало роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За тиждень вогнеборці ліквідували п'ять аварій

Впродовж минулого тижня, з 10 по 16 лютого, пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 169 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 59 пожеж та 5 аварій. На пожежах врятовано 1 людину.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 16 разів, ще 20 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом даного періоду підрозділи київського гарнізону здійснили 3 виїзди для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього за 2020 рік здійснено 24 таких виїзди (за аналогічний період 2019 року – 23 виїзди).

На водних об’єктах міста протягом тижня загиблих та врятованих не було. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 5 людей, а саме: на р. Дніпро - 2 людей, на озерах - 2 особа, на інших водоймах міста - 1 осіб.

Як повідомлялося, у неділю, 16 лютого, пізно ввечері сталася пожежа в одному з ресторанів на вул. Хрещатик у центрі Києва. Під час пожежі ніхто не постраждав.

11 лютого сталася пожежа у триповерховому житловому будинку на вул. Кустанайській, 14А в Голосіївському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік.