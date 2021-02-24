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    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)

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    Загоряння сталося у триповерховій приватній житловій будівлі - Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Загоряння сталося у триповерховій приватній житловій будівлі
    Фото: ДСНС

    Пожежа охопила всі поверхи будинку

    Столичні рятувальники розповіли подробиці пожежі, що сталася у будинку на вул. Літинській у Дніпровському районі ввечері 23 лютого.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, інформація про пожежу надійшла о 20:28.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику. По прибуттю вогнеборці встановили, що загоряння сталося у триповерховій приватній житловій будівлі. Пожежа виникла на третьому поверсі, проте полум’я швидко почало розповсюджуватись по вентиляційних каналах на перший, другий поверхи та підвальне приміщення.

    О 22:04 бійці локалізували займання на площі 500 кв. м та о 22:43 ліквідували.

    За попередніми даними, у будинку проводились ремонтні роботи, але він ще не зданий в експлуатацію.

    На момент прибуття рятувальників у будівлі нікого не було. Жертв і постраждалих немає.

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    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)
    Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)

    На місці було задіяно дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 38 чоловік особового складу.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Раніше у соцмережі повідомили про серйозну пожежу в районі ДВРЗ.

    Також 23 лютого пізно ввечері сталась пожежа території заводу «Квазар» на вул. Північно-Сирецькій, 1 у Подільському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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