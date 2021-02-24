Вночі на околиці Києва палав недобудований котедж (фото)

Пожежа охопила всі поверхи будинку

Столичні рятувальники розповіли подробиці пожежі, що сталася у будинку на вул. Літинській у Дніпровському районі ввечері 23 лютого.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, інформація про пожежу надійшла о 20:28.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику. По прибуттю вогнеборці встановили, що загоряння сталося у триповерховій приватній житловій будівлі. Пожежа виникла на третьому поверсі, проте полум’я швидко почало розповсюджуватись по вентиляційних каналах на перший, другий поверхи та підвальне приміщення.

О 22:04 бійці локалізували займання на площі 500 кв. м та о 22:43 ліквідували.

За попередніми даними, у будинку проводились ремонтні роботи, але він ще не зданий в експлуатацію.

На момент прибуття рятувальників у будівлі нікого не було. Жертв і постраждалих немає.

На місці було задіяно дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 38 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Раніше у соцмережі повідомили про серйозну пожежу в районі ДВРЗ.

Також 23 лютого пізно ввечері сталась пожежа території заводу «Квазар» на вул. Північно-Сирецькій, 1 у Подільському районі столиці.