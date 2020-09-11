Вночі на зупинці в Києві знайшли маленького хлопчика біля тітки, що спала на лавці



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Поліцейські помістили хлопчика до медичного закладу

Поліцейські відшукали батьків дитини

До столичної поліції у нічний час надійшов виклик від мешканки Голосіївського району про те, що на зупинці громадського транспорту на проспекті Науки спить жінка, а поруч сидить маленький хлопчик. За викликом негайно прибув наряд поліції охорони.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника сектору ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Романа Попка, на звернення поліцейських жінка не реагувала, а хлопчик просив допомоги.

«Поліцейські врешті привели до тями жінку, яка імовірно перебувала під дією алкоголю, та доставили її з дитиною до районного управління поліції. Встановлено, що вночі 7-річний хлопчик знаходився на зупинці зі своєю тіткою. Тож ми разом із представниками служби у справах дітей Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації прийняли невідкладне рішення помістити дитину до лікарні для медичного обстеження. Наразі його життю нічого не загрожує», - розповів правоохоронець.

На даний час батьки дитини встановлені. Ювенальні поліцейські спільно з представниками районної служби у справах дітей з`ясовують усі обставини та причини цієї події.

Нагадаємо, 29 серпня на вулиці Анни Ахматової у Києві жінка в стані алкогольного сп'яніння залишила свою 3-місячну доньку на вулиці.