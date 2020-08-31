В Києві п'яна мати кинула немовля на вулиці



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Дівчинка, яку кинула мати напризволяще, здорова.

Немовля перебуває під наглядом лікарів

У Києві, на вулиці Анни Ахматової, жінка в стані алкогольного сп'яніння залишила свою 3-місячну доньку на вулиці. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва у Facebook.

«У суботу з ринку, що на вулиці Анни Ахматової, надійшов виклик, що біля м’ясного павільйону у візку плаче немовля, мати, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, втекла. Бригада виїхала на місце. Покинутій напризволяще дівчинці – три місяці, вона практично здорова. Нині дитя перебуває під наглядом лікарів», – йдеться в повідомленні.

У поліції Дарницького району розповіли журналістам сайту «Сьогодні» подробиці того, що сталося.

«Швидку допомогу на вулицю Анни Ахматової викликали небайдужі перехожі. Вони повідомили, що на вулиці ходить п'яна жінка з візочком. Спочатку люди почали повчати жінку, мовляв, навіщо з маленькою дитиною ходити п'яною вулицями і піддавати її життя небезпеці. Мати почала лаятися з людьми, зав'язалася пересварка. В якийсь момент жінка розлютилася, розвернулася і взагалі пішла в невідомому напрямку, залишивши дитину поруч із перехожими, які зробили жінці зауваження», – розповіли правоохоронці.

Після того, як жінка пішла, на місце приїхала «швидка». Медики оглянули дівчинку і відвезли в лікарню. З нею зараз все добре. На місце викликали співробітників ювенальної поліції.

«Через деякий час поліцейські розшукали матір-зозулю. Виявляється, вона мешканка Ужгорода, їй 34 роки. Вона зловживає спиртним. Зараз готуються документи на проходження реабілітації. Якщо жінка візьметься за розум, їй віддадуть дитину. Якщо ж вона не захоче виправляти свою поведінку, служба у справах дітей буде готувати документи до суду на позбавлення батьківських прав», – додали в поліції Дарницького району.

Цього ж дня у Святошинському районі мати, теж у стані алкогольного сп’яніння, залишила дворічного хлопчика на вулиці та пішла, перед цим – била його. Дитину у стані стресу госпіталізовано.

Нагадаємо, що на Оболоні бабуся покинула біля магазину коляску з дітьми і не повернулась.