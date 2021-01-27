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    Вимагали 250 тис. грн «боргу»: у Києві судитимуть двох поліцейських

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    Поліцейських затримали&nbsp;після передачі частини вказаних коштів у сумі 85 тис. грн - Вимагали 250 тис. грн «боргу»: у Києві судитимуть двох поліцейських
    Поліцейських затримали після передачі частини вказаних коштів у сумі 85 тис. грн
    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк до семи років

    Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, викритих на вимаганні грошових коштів (ч. 2 ст. 189 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    За даними слідства, двоє службовців Нацполіції, діючи в інтересах третьої особи, вимагали від керівника охоронної фірми 250 тис. грн неіснуючого боргу: компенсації за начебто невиконання ним домовленостей про здійснення охорони під час збирання врожаю зерна, до яких він не мав відношення.

    Після передачі частини вказаних коштів у сумі 85 тис. грн поліцейських затримали у порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання правоохоронці намагались втекти.

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    Вимагали 250 тис. грн «боргу»: у Києві судитимуть двох поліцейських
    Вимагали 250 тис. грн «боргу»: у Києві судитимуть двох поліцейських
    Вимагали 250 тис. грн «боргу»: у Києві судитимуть двох поліцейських

    Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

    Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Заходи з викриття поліцейських здійснювались прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у Києва, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.

    Теги: Національна поліція України прокуратура суд кримінал Київщина
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