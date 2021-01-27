Вимагали 250 тис. грн «боргу»: у Києві судитимуть двох поліцейських

Поліцейських затримали після передачі частини вказаних коштів у сумі 85 тис. грн

Правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк до семи років

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, викритих на вимаганні грошових коштів (ч. 2 ст. 189 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, двоє службовців Нацполіції, діючи в інтересах третьої особи, вимагали від керівника охоронної фірми 250 тис. грн неіснуючого боргу: компенсації за начебто невиконання ним домовленостей про здійснення охорони під час збирання врожаю зерна, до яких він не мав відношення.

Після передачі частини вказаних коштів у сумі 85 тис. грн поліцейських затримали у порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання правоохоронці намагались втекти.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Заходи з викриття поліцейських здійснювались прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у Києва, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.