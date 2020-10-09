Вночі у ТРЦ Gulliver було неспокійно: працювали майже пів сотні рятувальників (фото)



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До ТРЦ прибули 9 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки Фото: ДСНС

Рятувальники провели навчання на території торгово-розважального центру

У ніч на п’ятницю, 9 жовтня, столичні рятувальники провели тактичні навчання з ліквідації умовної пожежі на території торгово-розважального центру Gulliver у Печерському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Метою навчань було відпрацювання дій як вогнеборців, так і персоналу об’єкту у разі можливої пожежі на території об’єкту.

«Під час навчань рятувальники мали можливість відпрацювати свої професійні навички, вивчити оперативно-тактичну характеристику торгово-розважального центру, місце розташування пожежних гідрантів та внутрішніх пожежних кранів, що вкрай важливо знати при виникненні реальної загрози. У свою чергу персонал даного об’єкту відпрацював свої первинні дії щодо ліквідації надзвичайної ситуації та евакуації людей з торгово-розважального центру до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів», - розповіли у ДСНС.

За тактичним задумом, загоряння виникло на другому поверсі в одному із магазинів на площі 20 кв. м. Спрацювала система протипожежного захисту. За підвищеним рангом виклику на місце події прибули 9 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, а також 47 чоловік рятувальників. Вогнеборці провели розвідку, приступили до ліквідації пожежі та організували разом із персоналом закладу евакуацію людей. Працівники об’єкту та рятувальники із тактичним задумом навчань впоралися.

Після практичної частини навчань рятувальники пояснили працівникам об'єкту, як діяти при виникненні пожежі. Також нагадали про алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів.