У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами (відео)
Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу
В результаті пожежі в маршрутці ніхто не постраждав
Сьогодні, 8 жовтня, на вулиці Сім‘ї Кульженків в Оболонському районі Києва горіла маршрутка.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Маршрутка із пасажирами почала палати прямо під час руху.
Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу.
Трохи згодом вже і рятувальники ДСНС під‘їхали.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, 11 серпня на Північному мосту у Києві у маршрутки зламалася задня вісь та вилетіла разом з колесами. В результаті самовільного руху коліс відбулося пошкодження автомобіля Renault.
Того ж дня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, маршрутка в'їхала у МАФ.