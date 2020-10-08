У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами (відео)



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Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу Фото: скріншот відео

В результаті пожежі в маршрутці ніхто не постраждав

Сьогодні, 8 жовтня, на вулиці Сім‘ї Кульженків в Оболонському районі Києва горіла маршрутка.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Маршрутка із пасажирами почала палати прямо під час руху.

Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу.

Трохи згодом вже і рятувальники ДСНС під‘їхали.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, 11 серпня на Північному мосту у Києві у маршрутки зламалася задня вісь та вилетіла разом з колесами. В результаті самовільного руху коліс відбулося пошкодження автомобіля Renault.

Того ж дня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, маршрутка в'їхала у МАФ.

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