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    У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами (відео)

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    <p>Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу</p> - У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами (відео)

    Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу

    Фото: скріншот відео

    В результаті пожежі в маршрутці ніхто не постраждав

    Сьогодні, 8 жовтня, на вулиці Сім‘ї Кульженків в Оболонському районі Києва горіла маршрутка.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Маршрутка із пасажирами почала палати прямо під час руху.

    Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу.

    Трохи згодом вже і рятувальники ДСНС під‘їхали.

    Постраждалих немає.

    Нагадаємо, 11 серпня на Північному мосту у Києві у маршрутки зламалася задня вісь та вилетіла разом з колесами. В результаті самовільного руху коліс відбулося пошкодження автомобіля Renault.

    Того ж дня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, маршрутка в'їхала у МАФ.

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