Вночі на трасі під Києвом згорів мікроавтобус (відео)
Вогонь охопив і кабіну, і багажне відділення буса
Фото: скріншот відео
Подробиці пожежі поки що невідомі
У ніч на п’ятницю, 9 жовтня, на Обухівському шосе сталася пожежа.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, на трасі у напрямку Києва горів мікроавтобус.
Вогонь повністю охопив транспортний засіб.
На момент зйомки оприлюдненого відео рятувальників ДСНС ще не було.
Нагадаємо, 8 жовтня на вул. Сім’ї Кульженків у Києві маршрутка №194 почала палати прямо під час руху.
Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу. Трохи згодом вже і рятувальники ДСНС під‘їхали.