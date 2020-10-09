Вночі на трасі під Києвом згорів мікроавтобус (відео)



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Вогонь охопив і кабіну, і багажне відділення буса Фото: скріншот відео

Подробиці пожежі поки що невідомі

У ніч на п’ятницю, 9 жовтня, на Обухівському шосе сталася пожежа.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, на трасі у напрямку Києва горів мікроавтобус.

Вогонь повністю охопив транспортний засіб.

На момент зйомки оприлюдненого відео рятувальників ДСНС ще не було.

Нагадаємо, 8 жовтня на вул. Сім’ї Кульженків у Києві маршрутка №194 почала палати прямо під час руху.

Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу. Трохи згодом вже і рятувальники ДСНС під‘їхали.