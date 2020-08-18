Водій Jeep влаштував п’яні покатеньки київськими дворами (фото)



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Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик

Патрульні склали на водія адмінпротоколи та евакуювали його автівку на штрафмайданчик

У ніч на вівторок, 18 серпня, біля будинку на вулиці Промисловій у Голосіївському районі Києва їздив автомобіль Jeep, водій якого перебуває у стані сп'яніння. Про це патрульним поліцейським повідомили громадяни, інформує Патрульна поліція Києва.

Інспектори вирушили перевірити інформацію. У вказаному дворі дійсно виявили Jeep та керманича з ознаками алкогольного сп'яніння. Крім того, очевидці - мешканці будинку - заявили, що бачили, як водій в'їхав у припаркований автомобіль Mazda.

Патрульні запропонували 47-річному водієві пройти освідування на стан сп'яніння, на що той відмовився.

У результаті інспектори склали на керманича два протоколи за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ст.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КУпАП.

Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Нагадаємо, 17 серпня на Парковій у лобовому зіткненні зійшлися водії Porsche та Renault. Патрульна поліція оприлюднила відео моменту ДТП.