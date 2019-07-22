Водій, який під Києвом в’їхав у бригаду дорожників, отримав десять років тюрми



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ДТП на трасі Київ - Одеса, 9 липня 2018 року

Внаслідок ДТП загинуло двоє працівників приватної дорожньої служби

До десяти років позбавлення волі засуджено водія, який 9 липня 2018 року здійснив смертельний наїзд на групу працівників приватної дорожньої служби «Автомагістраль». Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Нагадаємо, ДТП сталася поблизу с. Хлепча Васильківського району Київщини. Тоді водій автомобіля Opel Vectra здійснив наїзд на групу працівників приватної дорожньої служби, внаслідок чого двоє осіб загинуло, а двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

«Як було встановлено в ході досудового слідства та підтверджено під час судового розгляду, вищевказаний водій, перебуваючи за кермом автомобіля, відволікся від руху, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та наїхав на працівників дорожньої служби. При цьому, засуджений своєї вини не визнав, шкоду потерпілим не відшкодував, натомість відчужив частину свого майна на користь третіх осіб», - повідомили в прокуратурі.

Водія визнано винним за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та засуджено до максимальної міри покарання, передбаченої санкцією статті, а саме – десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком три роки.

Вказаним вироком обвинуваченому також змінено запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою.

Як повідомлялося, 21 липня увечері в Києві на проспекті Глушкова сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ: машина збила пішохода, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці.