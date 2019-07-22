У Києві ВАЗ збив пішохода-порушника (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Чоловіка з переломом ноги забрала карета швидкої допомоги

У неділю, 21 липня, увечері в Києві на проспекті Глушкова сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ: машина збила пішохода, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці.

Інцидент стався близько 19:20. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловік намагався перебігти дорогу в недозволеному місці, проте на крайній лівій смузі його збив автомобіль ВАЗ. Швидше за все, водій машини просто не бачив пішохода, який з'явився перед ним за іншим автомобілем.

В результаті чоловіка з переломом ноги відвезла карета швидкої допомоги.

Автомобіль же отримав пошкодження лівої фари, а також лобового скла з боку водія.

На місці працювали екіпаж патрульної поліції, а також слідчо-оперативна група, які займалися фіксацією події.