У Києві ВАЗ збив пішохода-порушника (фото, відео)
Фото: Інформатор
Чоловіка з переломом ноги забрала карета швидкої допомоги
У неділю, 21 липня, увечері в Києві на проспекті Глушкова сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ: машина збила пішохода, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці.
Інцидент стався близько 19:20. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, чоловік намагався перебігти дорогу в недозволеному місці, проте на крайній лівій смузі його збив автомобіль ВАЗ. Швидше за все, водій машини просто не бачив пішохода, який з'явився перед ним за іншим автомобілем.
В результаті чоловіка з переломом ноги відвезла карета швидкої допомоги.
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Автомобіль же отримав пошкодження лівої фари, а також лобового скла з боку водія.
Фото: Інформатор
На місці працювали екіпаж патрульної поліції, а також слідчо-оперативна група, які займалися фіксацією події.