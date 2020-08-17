Водолази дістали чоловіка з Дніпра біля Пішохідного моста



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Чоловік знаходився у воді на відстані 100 м від берега

У ніч на понеділок, 17 серпня, у річці Дніпро поблизу Пішохідного моста у Печерському районі столиці було виявлено людину. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві о 2:33.

До місця виклику негайно було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

По прибуттю водолази встановили, що під Пішохідним мостом у воді на відстані 100 м від берега знаходиться чоловік 1992 року народження. За допомогою водолазно-рятувального спорядження потерпілого було доставлено до берегу.

Причини та обставини випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

Як повідомлялося, протягом минулого тижня, з 10 по 16 серпня, на водних об’єктах Києва загинуло 2 особи. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва врятовано 6 та загинула 31 особа, а саме: на р. Дніпро - 12 осіб, на озерах - 11 осіб, на інших водоймах міста - 8 осіб.