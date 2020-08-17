22 «мінування» і понад 100 пожеж: у Києві був «гарячий» минулий тиждень



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За тиждень у Києві сталося 124 пожежі

Минулого тижня, з 10 по 16 серпня, пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 271 виїзд. Вогнеборці ліквідували 124 пожежі та 6 аварій. Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 14 разів, ще 48 – для допомоги іншим службам столиці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За цей період в екосистемах Києва виникло 12 пожеж. Всього з початку року здійснено 377 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 126,449 га

Також протягом тижня на водних об’єктах міста Києва загинуло 2 особи. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва врятовано 6 та загинула 31 особа, а саме: на р. Дніпро - 12 осіб, на озерах - 11 осіб, на інших водоймах міста - 8 осіб.

Протягом цього тижня на проведення дезінфекції було здійснено 3 виїзди. З початку карантину продезінфіковано 218 об’єктів на загальній площі 81588 кв. м.

Підрозділами гарнізону для спільного відпрацювання з МВС, СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста здійснено 22 виїзди на анонімні замінування та виявлені підозрілі предмети. Всього за 2020 рік здійснено 203 такиї виїзди (за аналогічний період 2019 року 489 виїздів).

Як повідомлялося, 16 серпня сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Сулеймана Стальського, 28-А у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини.