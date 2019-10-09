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    У річці на Дніпропетровщині знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки

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    У річці на Дніпропетровщині знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки

    Дівчинка зірвалася з мосту і впала у воду

    Тіло дев'ятирічної дівчинки виявили в річці у місті Марганці на Дніпропетровщині. Про це повідомляє ДСНС області в середу, 9 жовтня.

    Повідомлення в Службу порятунку 101 міста Марганець про те, що поблизу вулиці Залізнична впала з мосту в річку і втопилася дівчинка, надійшло близько 16:15 8 жовтня.

    Прибулі на місце події рятувальники розшукали труп на дні водойми і доставили його на берег за допомогою гумового човна. Точну причину смерті дівчинки встановить судмедекспертиза.

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    До робіт було залучено шість осіб особового складу та одна одиниця техніки.

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    діти потонули рятувальники Дніпропетровщина річка
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