У річці на Дніпропетровщині знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки



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Дівчинка зірвалася з мосту і впала у воду

Тіло дев'ятирічної дівчинки виявили в річці у місті Марганці на Дніпропетровщині. Про це повідомляє ДСНС області в середу, 9 жовтня.

Повідомлення в Службу порятунку 101 міста Марганець про те, що поблизу вулиці Залізнична впала з мосту в річку і втопилася дівчинка, надійшло близько 16:15 8 жовтня.

Прибулі на місце події рятувальники розшукали труп на дні водойми і доставили його на берег за допомогою гумового човна. Точну причину смерті дівчинки встановить судмедекспертиза.

До робіт було залучено шість осіб особового складу та одна одиниця техніки.

До слова, днями у Дніпрі в машині знайшли мертвого чоловіка.