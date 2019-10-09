У річці на Дніпропетровщині знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки
Дівчинка зірвалася з мосту і впала у воду
Тіло дев'ятирічної дівчинки виявили в річці у місті Марганці на Дніпропетровщині. Про це повідомляє ДСНС області в середу, 9 жовтня.
Повідомлення в Службу порятунку 101 міста Марганець про те, що поблизу вулиці Залізнична впала з мосту в річку і втопилася дівчинка, надійшло близько 16:15 8 жовтня.
Прибулі на місце події рятувальники розшукали труп на дні водойми і доставили його на берег за допомогою гумового човна. Точну причину смерті дівчинки встановить судмедекспертиза.
До робіт було залучено шість осіб особового складу та одна одиниця техніки.
До слова, днями у Дніпрі в машині знайшли мертвого чоловіка.