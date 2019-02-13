Біля метро «Лісова» згорів МАФ із цигарками



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В результаті пожежі МАФ повністю вигорів зсередини Фото: Інформатор

Вогонь знищив майже все майно, що знаходилося в МАФі

У вівторок, 12 лютого, у Києві біля станції метро «Лісова» сталася пожежа в одному з кіосків із тютюновими виробами. В результаті пожежі МАФ повністю вигорів зсередини.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, займання в кіоску сталося через несправну проводку.

На ліквідацію пожежі у рятувальників пішло близько 10 хвилин. Незважаючи на всі старання пожежників, вогонь знищив майже все майно, що знаходилося в МАФі.

Як повідомив власник кіоску, ларьок не був застрахований.

На місці працювала бригада рятувальників ДСНС і «швидка». Причини пожежі встановить слідство.

Як повідомлялося, вночі 13 лютого в Києві на площі Льва Толстого сталося загоряння в кабіні сміттєвоза.