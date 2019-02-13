  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля метро «Лісова» згорів МАФ із цигарками

    • Розсилка
    В результаті пожежі МАФ повністю вигорів зсередини - Біля метро «Лісова» згорів МАФ із цигарками
    В результаті пожежі МАФ повністю вигорів зсередини
    Фото: Інформатор

    Вогонь знищив майже все майно, що знаходилося в МАФі

    У вівторок, 12 лютого, у Києві біля станції метро «Лісова» сталася пожежа в одному з кіосків із тютюновими виробами. В результаті пожежі МАФ повністю вигорів зсередини.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, займання в кіоску сталося через несправну проводку.

    На ліквідацію пожежі у рятувальників пішло близько 10 хвилин. Незважаючи на всі старання пожежників, вогонь знищив майже все майно, що знаходилося в МАФі.

    Читайте також

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Біля метро «Лісова» згорів МАФ із цигарками
    Біля метро «Лісова» згорів МАФ із цигарками
    Біля метро «Лісова» згорів МАФ із цигарками
    Біля метро «Лісова» згорів МАФ із цигарками
    Біля метро «Лісова» згорів МАФ із цигарками
    Біля метро «Лісова» згорів МАФ із цигарками
    Фото: Інформатор

    Як повідомив власник кіоску, ларьок не був застрахований.

    На місці працювала бригада рятувальників ДСНС і «швидка». Причини пожежі встановить слідство.

    Як повідомлялося, вночі 13 лютого в Києві на площі Льва Толстого сталося загоряння в кабіні сміттєвоза.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС рятувальники МАФи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ