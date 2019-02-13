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    Вночі у центрі Києва горів сміттєвоз (фото, відео)

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    <p>Пожежа сильно пошкодила весь салон сміттєвоза, а також моторний відсік</p> - Вночі у центрі Києва горів сміттєвоз (фото, відео)

    Пожежа сильно пошкодила весь салон сміттєвоза, а також моторний відсік

    Фото: Інформатор

    У момент пожежі водій з бригадою комунальних працівників перебував на вулиці і допомагав з прибиранням

    У середу, 13 лютого, в Києві на площі Льва Толстого сталося загоряння в кабіні сміттєвоза. Вогонь сильно пошкодив салон автомобіля.

    Займання сталося близько 3:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія вантажівки, в момент пожежі він з іншою бригадою комунальних працівників перебував на вулиці і допомагав з прибиранням. Займання почалося під торпедою автомобіля через несправну проводку. Вогонь швидко поширився по салону.

    Рятувальникам, які прибули за викликом, вдалося оперативно ліквідувати загоряння. Пожежа сильно пошкодила весь салон сміттєвоза, а також моторний відсік. Під час пожежі ніхто не постраждав.

    На місці працювала бригада пожежників, «швидка» та екіпаж патрульної поліції. Деталі події встановить слідство.

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    Вночі у центрі Києва горів сміттєвоз (фото, відео)
    Вночі у центрі Києва горів сміттєвоз (фото, відео)
    Вночі у центрі Києва горів сміттєвоз (фото, відео)
    Вночі у центрі Києва горів сміттєвоз (фото, відео)
    Вночі у центрі Києва горів сміттєвоз (фото, відео)
    Вночі у центрі Києва горів сміттєвоз (фото, відео)
    Вночі у центрі Києва горів сміттєвоз (фото, відео)
    Вночі у центрі Києва горів сміттєвоз (фото, відео)
    Вночі у центрі Києва горів сміттєвоз (фото, відео)
    Фото: Інформатор


    Як повідомлялося, 12 лютого близько другої години ночі у дворі будинку на проспекті Перемоги сталася пожежа в автомобілі Toyota Land Cruiser. Зясувалося, що автівка належить матері депутата міськради Володимира Назаренка.

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