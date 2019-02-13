Вночі у центрі Києва горів сміттєвоз (фото, відео)



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Пожежа сильно пошкодила весь салон сміттєвоза, а також моторний відсік Фото: Інформатор

У момент пожежі водій з бригадою комунальних працівників перебував на вулиці і допомагав з прибиранням

У середу, 13 лютого, в Києві на площі Льва Толстого сталося загоряння в кабіні сміттєвоза. Вогонь сильно пошкодив салон автомобіля.

Займання сталося близько 3:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія вантажівки, в момент пожежі він з іншою бригадою комунальних працівників перебував на вулиці і допомагав з прибиранням. Займання почалося під торпедою автомобіля через несправну проводку. Вогонь швидко поширився по салону.

Рятувальникам, які прибули за викликом, вдалося оперативно ліквідувати загоряння. Пожежа сильно пошкодила весь салон сміттєвоза, а також моторний відсік. Під час пожежі ніхто не постраждав.

На місці працювала бригада пожежників, «швидка» та екіпаж патрульної поліції. Деталі події встановить слідство.





Як повідомлялося, 12 лютого близько другої години ночі у дворі будинку на проспекті Перемоги сталася пожежа в автомобілі Toyota Land Cruiser. Зясувалося, що автівка належить матері депутата міськради Володимира Назаренка.