Рятувальники продовжують гасити торфовища на полігоні під Харковом



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Місцеві торфовища палають влітку щороку

Протягом двох тижнів вогонь охопив 10 гектарів, а це більше половини всієї площі місцевого військового полігону

Роботи з гасіння масштабного самозаймання торфовищ на військовому полігоні в Чугуївському районі Харківської області тривають.

Про це розповіли в Чугуївській міськраді, пише Укрінформ.

«Місцеві торфовища палають влітку щороку. Але цьогоріч займання можна вважати наймасштабнішим. Протягом двох тижнів вогонь охопив 10 гектарів, а це більше половини всієї площі місцевого військового полігону», - зазначили у міськраді.

І додали, що ситуація ускладнюється тією обставиною, що полігон чинний: «Не виключаємо ризику вибухів».

Своєю чергою представник регіонального медіацентру Міноборони Віталій Саранцев наголосив, що жодних складів з боєприпасами на території полігону немає і ніколи не було.

Він додав: «Торф’яна пожежа, її тління і горіння відбуваються у глибині ґрунтів, тому незручно під’їжджати технікою, і водою дуже важко проливати. Вжили заходів, проводимо обкопування території. Прогнозів на ліквідацію пожежі поки що не даємо. Жертв та постраждалих немає».

Зараз на полігоні працюють півсотні пожежників та десять одиниць техніки.

Як повідомляв Главком, у Міноборони зазначили, що самозаймання торфовищ на окремих ділянках військового полігону біля селища Клугино-Башкирівка на Харківщині не призведе до надзвичайної ситуації, оскільки на території полігону немає складів або сховищ із вибухонебезпечними предметами та речовинами.

При цьому підкреслювалося, що загрози життю військовослужбовців та цивільних громадян немає.