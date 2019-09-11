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    Під Києвом горить ще одне стихійне сміттєзвалище (фото)

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    Пожежа на сміттєзвалищі у Гнідині - Під Києвом горить ще одне стихійне сміттєзвалище (фото)
    Пожежа на сміттєзвалищі у Гнідині
    Фото: ДСНС

    Горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками

    У вівторок, 10 вересня, о 14:00 сталося загорання несанкціонованого сміттєзвалища в на території Гнідинської сільської ради у Бориспільському районі Київщини.

    До місця виклику було направлено черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, сільських пожежних сіл Гора та Іванків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками.

    О 20:20 пожежу було локалізовано. До гасіння залучено 22 чоловіки та 8 одиниць техніки.

    Ліквідація пожежі триває.

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    Під Києвом горить ще одне стихійне сміттєзвалище (фото)
    Під Києвом горить ще одне стихійне сміттєзвалище (фото)

    Нагадаємо, 9 вересня вранці поблизу с. Трипілля Обухівського району на Київщині на території стихійного несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га.

    10 вересня о 19:50 вогнеборці ліквідували пожежу на несанкційованому сміттєзвалищі.

    Як повідомлялося, 11-16 вересня у Києві утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

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