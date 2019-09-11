Під Києвом горить ще одне стихійне сміттєзвалище (фото)
Горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками
У вівторок, 10 вересня, о 14:00 сталося загорання несанкціонованого сміттєзвалища в на території Гнідинської сільської ради у Бориспільському районі Київщини.
До місця виклику було направлено черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, сільських пожежних сіл Гора та Іванків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками.
О 20:20 пожежу було локалізовано. До гасіння залучено 22 чоловіки та 8 одиниць техніки.
Ліквідація пожежі триває.
Нагадаємо, 9 вересня вранці поблизу с. Трипілля Обухівського району на Київщині на території стихійного несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га.
10 вересня о 19:50 вогнеборці ліквідували пожежу на несанкційованому сміттєзвалищі.
Як повідомлялося, 11-16 вересня у Києві утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.