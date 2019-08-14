Вранці у Києві скасовано відразу дев’ять рейсів міської електрички



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кияни знову не змогли дістатися до роботи на електричці

У середу, 14 серпня, вранці у Києві скасовано дев’ять рейсів міської електрички. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

«У ранковий час із технічних причини скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325. Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів у пріоритеті», - інформують столичні транспортники.

Нагадаємо, 13 серпня також було скасовано шість рейсів міської електрички.

Як повідомлялося, починаючи з лютого 2019 року, «Київпастранс» щомісяця скасовує понад 100 рейсів міської електрички. Ранкові рейси міської електрички скасовуються частіше вечірніх. Крім січня, щомісяця в першому півріччі скасовувалося більше 5% рейсів міської електрички.

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-ого запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.

«Укрзалізниця» заявила, що за умови підтримки Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проект Kyiv City Express.

«Укрзалізниця» ініціювала створення робочої групи, яка розгляне питання передачі міських електричок назад, залізничникам. Це дозволить оптимізувати використання рухомого складу та запобігати таким ситуаціям, коли поїзди взагалі не виходять на маршрут.