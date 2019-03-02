Всесвітньо відомий джазовий музикант дасть концерт у Києві
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Девід Фрізен – видатний американський басист та композитор
Девід Фрізен зіграє єдиний концерт у Києві у рамках європейського туру
11 березня у Caribbean Club Concert Hall виступить легендарний джазовий басист Девід Фрізен з гуртом. Колектив David Friesen Jazz Trio зіграє єдиний концерт у Києві у рамках європейського туру.
Девід Фрізен – видатний американський басист та композитор. Його музика комбінує різні інгредієнти джазу та характеризується поєднанням народних єврейських і класичних мелодій.
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5 причин відвідати концерт David Friesen Jazz Trio:
- Девід Фрізен записав понад 100 композицій з зірками з усього світу;
- На його рахунку понад 75 альбомів;
- Музикант співпрацював з легендарними артистами, серед яких Dizzy Gillespie, Chick Corea, Clark Terry, Stan Getz, Dexter Gordon, Joe Henderson та інші;
- Його ім’я внесено у Залу слави в ТОП-20 музикантів, що найбільше вплинули на розвиток світової музики;
- Фрізен гастролює по всьому світу: США, Канада, Велика Британія, Європа, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Латинська Америка.
Склад гурту David Friesen Jazz Trio:
- Девід Фрізен – бас;
- Джо Меніс – саксофон;
- Рубен Бредлі – барабани.