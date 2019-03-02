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    Всесвітньо відомий джазовий музикант дасть концерт у Києві

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    Девід Фрізен &ndash; видатний американський басист та композитор - Всесвітньо відомий джазовий музикант дасть концерт у Києві
    Девід Фрізен – видатний американський басист та композитор

    Девід Фрізен зіграє єдиний концерт у Києві у рамках європейського туру

    11 березня у Caribbean Club Concert Hall виступить легендарний джазовий басист Девід Фрізен з гуртом. Колектив David Friesen Jazz Trio зіграє єдиний концерт у Києві у рамках європейського туру.

    Девід Фрізен – видатний американський басист та композитор. Його музика комбінує різні інгредієнти джазу та характеризується поєднанням народних єврейських і класичних мелодій. 

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    5 причин відвідати концерт David Friesen Jazz Trio:

    1. Девід Фрізен записав понад 100 композицій з зірками з усього світу;
    2. На його рахунку понад 75 альбомів;
    3. Музикант співпрацював з легендарними артистами, серед яких Dizzy Gillespie, Chick Corea, Clark Terry, Stan Getz, Dexter Gordon, Joe Henderson та інші;
    4. Його ім’я внесено у Залу слави в ТОП-20 музикантів, що найбільше вплинули на розвиток світової музики;
    5. Фрізен гастролює по всьому світу: США, Канада, Велика Британія, Європа, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Латинська Америка.

    Склад гурту David Friesen Jazz Trio:

    • Девід Фрізен – бас;
    • Джо Меніс – саксофон;  
    • Рубен Бредлі – барабани.
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    Київ США музика мистецтво
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