Цьогоріч українці не зможуть голосувати на «Євробаченні»



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64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль)

Україна не представлятиме свого учасника, відповідно голосувати вона теж не буде

Цього року жителі України не зможуть голосувати за учасників конкурсу Євробачення-2019, оскільки наша країна не братиме в ньому участь.

Про це повідомила глава делегації «Євробачення-2019» від України Оксана Скибінська.

Водночас вона зазначила, що Національна суспільна телерадіокомпанія України обов’язково буде транслювати пісенний конкурс «Євробачення-2019».

«Україна не представлятиме свого учасника, відповідно голосувати вона теж не буде. Це буде так, як у 2015 році, коли ми просто транслюємо, але голосування не проводимо», - сказала Скибінська.

Як відомо, Україну можуть оштрафувати за відмову брати участь у «Євробаченні-2019».

Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України 27 лютого ухвалила рішення, згідно з яким Україна не братиме участі в пісенному конкурсі «Євробачення» у 2019 році.

Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні-2019».

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» мали брати участь 42 країни.

Джерело: Укрінформ