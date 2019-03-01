«Суспільне» допускає участь Данилка на «Євробаченні-2019»



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Співак Андрій Данилко може вдруге поїхати на «Євробачення»?

В НСТУ чекають наступного витка обговорення в суспільстві, чи має право Андрій Данилко, у якого є концерти в Росії, їхати від України вдруге

Співак Андрій Данилко (відомий під творчим псевдонімом Вєрка Сердючка), який жартома заявляв про бажання поїхати на «Євробачення-2019» від України, може подавати заявку на участь у пісенному конкурсі.

Про це у ході прес-конференції заявила член правління НСТУ Олександра Кольцова, відповідаючи на запитання журналіста, чи може Данилко взяти участь у пісенному конкурсі в 2019 році.

«До 10 березня Андрій Данилко може зробити пропозицію Національній компанії. Ми чекаємо наступного витка обговорення в суспільстві, чи має право Андрій Данилко, у якого є концерти в Росії, їхати від України вдруге», - заявила Кольцова.

«Якщо вже доведеться, звичайно, це гумор, я дістану свої обладунки, начищу зірку і поїду рятувати ситуацію. Звичайно, це жарт», - говорив нещодавно Данилко в одному з інтерв'ю.

Як відомо, Україну можуть оштрафувати за відмову брати участь у «Євробаченні-2019».

Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України 27 лютого ухвалила рішення, згідно з яким Україна не братиме участі в пісенному конкурсі «Євробачення» у 2019 році.

Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні-2019».

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» мали брати участь 42 країни.