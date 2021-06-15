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    Втекла до коханого. Поліцейські розшукали зниклу 17-річну броварчанку

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    Дівчину розшукали в Золотоноші - Втекла до коханого. Поліцейські розшукали зниклу 17-річну броварчанку
    Дівчину розшукали в Золотоноші
    Фото: Нацполіція

    Тривають пошуки 16-річної мешканки с. Зазим'я

    Ювенальні поліцейські розшукали зниклу неповнолітню 17-річну мешканку міста Бровари Анну Новікову. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Про зникнення 17-річної броварчанки до поліції повідомили її батьки. Вони розповіли, що донька пішла з дому та на телефонні дзвінки не відповідає.

    В результаті оперативно-розшукових заходів вдалося встановити, що дівчина поїхала у Золотоношу, до коханого. Жертвою протиправних посягань дівчина не стала.

    З неповнолітньою та її батьком проведено профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків в майбутньому.

    Наразі тривають пошуки 16-річної Катерини Василенко, мешканки с. Зазим'я.

    Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що поліцейські Київщини розшукують двох зниклих безвісти мешканок Броварського району.

    Всі намагання батьків самостійно розшукати дітей були марними. На зв'язок з рідними вони не виходили.
    Правоохоронці встановили, що втечу обох дівчат з дому спровокував конфлікт з батьками.
    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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    Втекла до коханого. Поліцейські розшукали зниклу 17-річну броварчанку