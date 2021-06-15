Втекла до коханого. Поліцейські розшукали зниклу 17-річну броварчанку
Тривають пошуки 16-річної мешканки с. Зазим'я
Ювенальні поліцейські розшукали зниклу неповнолітню 17-річну мешканку міста Бровари Анну Новікову. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Про зникнення 17-річної броварчанки до поліції повідомили її батьки. Вони розповіли, що донька пішла з дому та на телефонні дзвінки не відповідає.
В результаті оперативно-розшукових заходів вдалося встановити, що дівчина поїхала у Золотоношу, до коханого. Жертвою протиправних посягань дівчина не стала.
З неповнолітньою та її батьком проведено профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків в майбутньому.
Наразі тривають пошуки 16-річної Катерини Василенко, мешканки с. Зазим'я.
Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що поліцейські Київщини розшукують двох зниклих безвісти мешканок Броварського району.