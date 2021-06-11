У Києві зникла безвісти 18-річна дівчина (фото)

Дівчина пішла з дому та не повернулась

Дарницьке управління поліції в Києві розшукує неповнолітню Анастасію Савічеву. Дівчина, 2003 року народження, 10 червня пішла з місця постійного проживання та по теперішній час не повернулася. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Прикмети дівчини: на вигляд 17-18 років, зріст близько 168 см, худорлявої статури, волосся русяве підстрижене під каре.

Була одягнена: чорні кеди, чорна коротка юбка, світла футболка, великі окуляри з прозорим склом.

Анастасія Савічева зникла 10 червня

«При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження малолітньої просимо телефонувати за номером «102», – закликають усіх небайдужих.

Нагадаємо також, що поліцейські Києва розшукують Боднар Ліберту Анатоліївну, 2004 року народження, яка зникла ще в січні минулого року.

Раніше повідомлялося, що на вулиці Петра Запорожця, 6 у Дніпровському районі Києва зник дев’ятирічний хлопчик Андрій, який має вади слуху та не говорить.

Нещодавно столичні правоохоронці протягом години розшукали маленьку дівчинку, яка загубилась на Лісовому масиві. Дитина гуляла на дитячому майданчику на проспекті Лісовому, а потім зникла.