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    На Київщині зникли безвісти дві неповнолітні дівчини (фото)

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    Поліція розшукує двох неповнолітніх мешканок Київщини - На Київщині зникли безвісти дві неповнолітні дівчини (фото)
    Поліція розшукує двох неповнолітніх мешканок Київщини
    Фото з відкритих джерел

    Дівчата в суботу пішли з дому і не повернулися

    Броварське районне управління поліції розшукує неповнолітню Катерина Василенко. 16-річна дівчина 12 червня залишила місце проживання, що по вул. Богуна в с. Зазим'я та на зв'язок з батьками не виходить. Місцезнаходження дівчини наразі невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Прикмети Катерини Василенко: на вигляд 18 років, зріст 170см, середньої статури, волосся фарбоване у білий колір, коротке, стрижка «каре», обличчя овальне, очі блакитні.

    Була одягнена: чорний спортивний костюм, чорна балонова куртка довжиною до попереку, кросівки бежевого кольору. Має з собою об'ємну сумку з речами (одягом).

    Розшукується Катерина Василенко
    Розшукується Катерина Василенко

    Крім того, Броварське районне управління поліції розшукує неповнолітню Анну Новікову.

    17-річна дівчина близько 04:30 12 червня залишила своє місце проживання, що по вул. Є. Зеленського в м. Бровари, та на зв'язок з батьками не виходить. Наразі місцезнаходження дівчини невідоме.

    Прикмети Анни Новікової: на вигляд 17-18 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся пряме, довге, русяве, обличчя овальне, очі блакитні.

    Була одягнена: джинси синього кольору, футболка рожева, босоніжки спортивні золотисті з підошвою чорного кольору. Має із собою шкіряну сумку типу «шоппер» вишневого кольору.

    Розшукується Анна Новікова
    Розшукується Анна Новікова

    При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця перебування дівчат поліція просить телефонувати за номером спецлінії «102».

    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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    На Київщині зникли безвісти дві неповнолітні дівчини (фото)