На Київщині зникли безвісти дві неповнолітні дівчини (фото)

Дівчата в суботу пішли з дому і не повернулися

Броварське районне управління поліції розшукує неповнолітню Катерина Василенко. 16-річна дівчина 12 червня залишила місце проживання, що по вул. Богуна в с. Зазим'я та на зв'язок з батьками не виходить. Місцезнаходження дівчини наразі невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Прикмети Катерини Василенко: на вигляд 18 років, зріст 170см, середньої статури, волосся фарбоване у білий колір, коротке, стрижка «каре», обличчя овальне, очі блакитні.

Була одягнена: чорний спортивний костюм, чорна балонова куртка довжиною до попереку, кросівки бежевого кольору. Має з собою об'ємну сумку з речами (одягом).

Розшукується Катерина Василенко

Крім того, Броварське районне управління поліції розшукує неповнолітню Анну Новікову.

17-річна дівчина близько 04:30 12 червня залишила своє місце проживання, що по вул. Є. Зеленського в м. Бровари, та на зв'язок з батьками не виходить. Наразі місцезнаходження дівчини невідоме.

Прикмети Анни Новікової: на вигляд 17-18 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся пряме, довге, русяве, обличчя овальне, очі блакитні.

Була одягнена: джинси синього кольору, футболка рожева, босоніжки спортивні золотисті з підошвою чорного кольору. Має із собою шкіряну сумку типу «шоппер» вишневого кольору.

Розшукується Анна Новікова

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця перебування дівчат поліція просить телефонувати за номером спецлінії «102».