Столична поліція розшукує дівчину, яка зникла понад рік тому (фото)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою кваліфікацією «безвісти зникла»

Поліцейські Києва розшукують Боднар Ліберту Анатоліївну, 2004 року народження, яка зникла ще в січні минулого року. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Наприкінці січня минулого року дівчина пішла з притулку. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою кваліфікацією «безвісти зникла».

«У січні 2020 року до Деснянського управління поліції звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із повідомленням про зникнення Боднар Ліберти Анатоліївни, 2004 року народження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня», – йдеться в повідомленні.

Прикмети зниклої: зріст 165 см, середньої статури, має довге русяве волосся, сіро-голубі очі.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто має інформацію про місцезнаходження дівчини, повідомити до чергової частини Деснянського управління поліції за номерами: (044) 515–87–83, (067) 650-69-22 або 102.

Раніше повідомлялося, що на вулиці Петра Запорожця, 6 у Дніпровському районі Києва зник дев’ятирічний хлопчик Андрій, який має вади слуху та не говорить.

Нещодавно столичні правоохоронці протягом години розшукали маленьку дівчинку, яка загубилась на Лісовому масиві. Дитина гуляла на дитячому майданчику на проспекті Лісовому, а потім зникла.

Нагадаємо, 14 квітня близько 21:00 до чергової частини відділення поліції № 1 (смт. Іванків) Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній хлопчик. Мати виявила відсутність сина близько 16 години дня і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.

До пошуків хлопчика максимально залучили всі служби поліції Київщини, на місці працюють Нацгвардійці, працівники ДСНС.

Близько 13:00 15 квітня правоохоронці Київщини розшукали хлопчика.