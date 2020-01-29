Вже понад 100 млн поїздок у київському метро оплачено безконтактно



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На жовтих турнікетах в метро можна оплатити проїзд NFC-пристроями (смартфонами, смарт-годинниками і т.д.)

Щодня 240 тис. пасажирів метро користуються технологією безконтактної оплати

Понад 100 млн людей вже скористалися технологією безконтактної оплати Mastercard у метрополітені Києва. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київський метрополітен».

У комунальному підприємстві стверджують, щодня з допомогою 139 жовтих турнікетів свій проїзд оплачують 240 тисяч людей. Кияни та гості столиці здійснюють розрахунок з допомогою банківських карток або NFC-гаджетів.

Загалом за останні 5 років цією системою користувалися жителі 90 країн світу.

Найбільш популярними безконтактні розрахунки є на станціях «Вокзальна», «Лук’янівська», «Палац спорту», «Либідська» та «Політехнічний інститут».

«Сучасній людині уже складно пригадати, що в метро не можна було оплатити безконтактно на турнікеті. Послуга працює 5 років, а здається, що всі 50», — переконана заступниця начальника метрополітену Наталка Макогон.

Технологію безконтактної оплати в київському метрополітені запустили компанія Mastercard та Ощадбанк у 2015 році. Тоді Київ став п’ятим містом світу, де проїзд стало можливим оплатити банківською карткою прямо на турнікеті.

Нагадаємо, що за 2019 рік Київський метрополітен перевіз 495,3 млн пасажирів. Це на 700 тисяч пасажирів менше, ніж у 2018 році.

Раніше повідомляли, що у Києві впіймали псевдомінера, через якого станція метро «Хрещатик» була недоступна для користування 25 січня. Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 259 КК України (здійснення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху).