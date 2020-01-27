У Києві затримали псевдомінера станції метро «Хрещатик»



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Киянину, який «замінував» станцію метро «Хрещатик», повідомлено про підозру

Чоловіку загрожує до трьох років в’язниці

Правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який 25 січня повідомив поліцейським про нібито замінування станції метро «Хрещатик». Йому оголосили про підозру.

Про це повідомила пресслужба прокуратури міста Києва.

«З метою перевірки вказаного повідомлення правоохоронці евакуювали біля 150 пасажирів та працівників метрополітену. За результатами огляду станції метро вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин спеціалісти не виявили», — йдеться в повідомлені.

Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 259 КК України (здійснення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує до трьох років в’язниці.

Нагадаємо, у Києві у п’ятницю ввечері, 24 січня, надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв’язку з цим тимчасово були закриті станції метро «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота» і «Театральна».

Через декілька годин відкрили всі станції метро. Вибухівку не знайшли.

Нагадаємо, 10 січня, у центрі Києва через загрозу вибуху закрили дві станції метро.