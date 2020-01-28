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    «Розумне» місто: скористатися е-квитком можна на десяти станціях столичного метро

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    «Розумне» місто: скористатися е-квитком можна на десяти станціях столичного метро

    Запуск е-квитка відбувається повільніше, ніж планувала столична влада

    Станом на січень 2020 року, 300 тисяч киян користуються е-квитком у громадському транспорті столиці.

    Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров на своїй сторінці у Facebook.

    «І щодня ці люди здійснюють більше 800 тисяч поїздок з допомогою Kyiv Smart Card або Картки киянина. Ці пасажири не шукають готівку, не компостують квитки і не чекають своєї черги отримати жетон. Вони просто мають одну картку для будь-якого виду транспорту і економлять з нею дорогоцінний час», - зазначив він.

    Назаров повідомив, що станцій метро, де можна скористатися QR-квитком, стало більше:

    1. Майдан Незалежності
    2. Площа Льва Толстого
    3. Почайна
    4. Сирець
    5. Харківська
    6. Вокзальна
    7. Театральна
    8. Хрещатик
    9. Академмістечко
    10. Арсенальна

    Він нагадав, що згенерувати QR-квиток, поповнити картку та відслідковувати поїздки можна у додатку Kyiv Smart City.

    Як повідомлялося, названі найбільш технологічні міста світу. Про це йдеться у спільному дослідженні Обсерваторії Smart City Центру світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурського університету технологій та дизайну. Київ опинився в цьому рейтингу на 92 місці.

    Нагадаємо, київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року

    Радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

    У метрополітені повідомили, що до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить жетони.

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