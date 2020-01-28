У Києві хочуть ввести нові тарифи та єдині проїзні квитки на різні види транспорту



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Нововведення плануються з квітня цього року

З 1 квітня 2020 року в Києві планують скасувати роздільні місячні проїзні квитки на різні види громадського транспорту і ввести єдині.

Про це йдеться у проєкті розпорядження КМДА «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху».

Пропонується встановити тарифи на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у звичайному режимі руху:

Пропонується встановити вартість квитків на перевезення міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху:

Встановити вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці, який працює у звичайному режимі руху:





Встановити вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці, який працює у звичайному режимі руху, що використовуються з моменту активації:

У вартості проїзних квитків не враховано вартість носія електронного квитка.

Кількість поїздок, яку може бути одноразово придбано на транспортний ресурс носія електронного квитка, не може перевищувати 50 одиниць. Загальна кількість поїздок, яку може бути поповнено на транспортний ресурс носія електронного квитка, не може перевищувати 100 одиниць.

Термін дії поїздок на транспортному ресурсі носія електронного квитка становить 12 місяців з дати останньої реєстрації електронного квитка в автоматизованій системі обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності. Вартість невикористаних поїздок, що залишилися на транспортному ресурсі носія електронного квитка, термін дії яких закінчився, не повертається.

Придбані до 31 березня 2020 року поїздки на пластиковій безконтактній картці діють до 31 березня 2021 року.

У разі ухвалення це розпорядження набере чинності з 1 квітня 2020 року.



