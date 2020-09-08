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    Суспільство

    Зеленський візьме участь у Київському єврейському форумі

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    Kyiv Jewish Forum 2020 року буде проходити в онлайн-режимі 8 і 9 вересня - Зеленський візьме участь у Київському єврейському форумі
    Kyiv Jewish Forum 2020 року буде проходити в онлайн-режимі 8 і 9 вересня

    У рамках форуму пройде кілька дискусійних панелей, присвячених, зокрема, Меморіального Центру Голокосту «Бабин Яр»

    Президент Володимир Зеленський візьме участь в Kyiv Jewish Forum 2020 року, що буде проходити в онлайн-режимі 8 і 9 вересня. Про це повідомляє партнер заходу The Jerusalem Post.

    Згідно з програмою, на форумі виступатимуть провідні світові діячі, в тому числі, змінний прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Ганц, президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, мер Києва Віталій Кличко, історик Сергій Плохій, правозахисник Натан Щаранський і багато інших.

    У рамках KJF 2020 пройде кілька дискусійних панелей, присвячених, зокрема, Меморіального Центру Голокосту «Бабин Яр», іранській загрозі, вкладу єврейських лідерів в боротьбу з Covid-19, ситуації з антисемітизмом в Україні, міцності американо-ізраїльського альянсу та інших тем.

    За словами президента Єврейської конфедерації України Бориса Ложкіна, сьогодні Україна - найменш антисемітська країна в Центральній Європі.

    Одним з найбільш значних проектів, що реалізуються Єврейською конфедерацією України, є проект «Праведники мого міста».

    Ложкін нагадав, що в списку «Яд Вашем» понад 2600 українців, які ризикували своїм життям, рятуючи євреїв під час Голокосту.

    Нагадаємо, перший Kyiv Jewish Forum пройшов у Києві у 2019 році, зібравши понад 500 учасників з десятків країн світу.

    Віталій Кличко міністр мер Володимир Зеленський Бабин Яр Україна президент Дмитро Кулеба
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