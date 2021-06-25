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    Як Київ святкуватиме День Конституції. Оголошено план заходів

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    До Дня Конституції в Києві заплановано ряд тематичних заходів - Як Київ святкуватиме День Конституції. Оголошено план заходів
    До Дня Конституції в Києві заплановано ряд тематичних заходів
    Фото: Станiслав Юрченко/RFE/RL

    28 червня відбудеться церемонія покладання квітів до пам’ятника гетьману Пилипу Орлику

    28 червня Київ урочисто святкуватиме 25-ту річницю Конституції України. Затверджено відповідний план заходів із підготовки та відзначення свята, що передбачає низку тематичних культурно-мистецьких, спортивних та інформаційних подій. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Так, у 28 червня за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, громадськості відбудеться церемонія покладання квітів до пам’ятника гетьману Пилипу Орлику. Урочистості та покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення передбачені також у кожному районі міста.

    Із 25 червня до 4 липня у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» триватиме фотовиставка, присвячена 25-й річниці Конституції України.

    26-28 червня можна відвідати експозицію «Сила Конституції» на Майдані Незалежності напроти Головпоштамту.

    Із 15 червня на Майдані Незалежності (довкола Монумента Незалежності) відбувається вуличний виставковий проєкт «Мальована історія Євромайдану», підготовлений Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності.

    Прихильників кіномистецтва запрошують до парку імені Тараса Шевченка, де з 25 червня до 25 серпня проходитиме «Кіновернісаж просто неба 2021».

    У бібліотеках пройде цикл заходів, спрямованих на поширення знань про історію конституціоналізму, формування правової культури, виховання громадянської свідомості та поваги до Основного закону України, роз’яснення значення норм Конституції України. Триватимуть спортивні заходи, конкурси і змагання.

    Нагадаємо, 30 березня президент Володимир Зеленський видав Указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України. Уряду доручено забезпечити широке висвітлення заходів, а Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.

    Теги: Київ Конституція свята КМДА
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    Як Київ святкуватиме День Конституції. Оголошено план заходів