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    Українцям вперше покажуть Конституцію Пилипа Орлика. Кулеба розповів деталі

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    Конституція Пилипа Орлика була укладена&nbsp;5 квітня 1710 року - Українцям вперше покажуть Конституцію Пилипа Орлика. Кулеба розповів деталі
    Конституція Пилипа Орлика була укладена 5 квітня 1710 року
    Фото з відкритих джерел

    В Україну тимчасово презентують гетьманську булаву, яка ймовірно належала Пилипу Орлику

    Уперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «За дорученням глави держави Володимира Зеленського, МЗС звернулося до Швеції з проханням надати в позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика (1710) для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності», – уточнив Кулеба.

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    Кулеба зазначив, що це були вкрай складні переговори, зокрема Україні пропонували копію.

    «Щиро вдячний Національному архіву Швеції Riksarkivet та особисто його директорці пані Карін Острем Іко за надану можливість представити українцям та численним іноземним гостям цю надзвичайно важливу для історії українського державотворення реліквію», – подякував Кулеба.

    До речі, Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом – Лінчопінгська міська бібліотека погодилась надати для тимчасового експонування в Україні гетьманську булаву, яка, за легендою, після гетьмана Івана Мазепи належала гетьману Пилипу Орлику.

    Нагадаємо, президент анонсував парад на День Незалежності. 22 серпня будуть вшановувати «Великих українців» – це нова премія для людей, які прославляють Україну в світі. Також буде великий концерткласичної музики.

    Теги: історія Конституція Володимир Зеленський Дмитро Кулеба
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    Українцям вперше покажуть Конституцію Пилипа Орлика. Кулеба розповів деталі