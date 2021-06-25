  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Мінкульт презентував зворушливий відеоролик до 25-річчя Конституції України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці мають знати свої права, &ndash; заявив міністр культури - Мінкульт презентував зворушливий відеоролик до 25-річчя Конституції України
    Українці мають знати свої права, – заявив міністр культури
    Фото з відкритих джерел

    За режисерським рішенням статті Конституції загорнуті у вірші, що сприятиме запам’ятовуванню базових меседжів, закладених в Конституції України.

    Міністерство культури та інформаційної політики презентує промо ролик з нагоди 25- річчя Конституції України. У віршованій формі українці розповідають про базові статті Конституції.

    За даними соціологічних опитувань, лише 10% українців знають про свої права, закріплені в основному законі держави. Тому за режисерським рішенням статті Конституції загорнуті у вірші, що сприятиме запам’ятовуванню базових меседжів, закладених в Конституції України.

    «Повага до прав та свобод кожної людини незалежно від її віку, статі, етнічної приналежності, релігійних переконань чи стану здоров’я – це надзвичайно важливий принцип демократії. Саме цей постулат знайшов своє місце в українській Конституції. Про це ми хотіли розказати в ролику. Українці мають знати свої права», – заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

    Один із основних акцентів у відео відведений також і темі свободи, що є основоположним принципом в українській Конституції – це і право на свободу слова та вираження поглядів, і право на свободу мирних зібрань.

    Червоною ниткою через усе відео проходить тема Криму як безапеляційної частини України, та підкреслюється суверенітет України, та непорушність державного кордону, що закріплено в Конституції, додали у Мінкульті.

    Не оминув ролик і тему Covid-19. В умовах епідемії короновірусу особливо актуальними є статті Конституції, які говорять не лише про невід’ємне право на життя кожної людини, а і право на медичну допомогу.

    Окрім розповіді про статті, що стосуються базових прав людини (свободу, право на життя і повагу до гідності), відео нагадує про державні символи України – це синьо-жовтий прапор та герб, які закріплені в Конституції. Підкреслюється у промо і те, що в Україні єдиною державною мовою є саме українська.

    Окрім офіційної сторінки Мінкульту у Facebook та Youtube каналі, ролик до 25-річчя з Дня Конституції також можна буде побачити на національних та регіональних телеканалах.

    Як відомо, День Конституції України щорічно відзначають 28 червня.

    Читайте також: Забрати вихідний, вигнати на роботу. Навіщо «Слуги» скорочують українцям відпочинок?
    Теги: Мінкульт міністр Конституція свята українці Україна Олександр Ткаченко суверенітет герб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінкульт презентував зворушливий відеоролик до 25-річчя Конституції України