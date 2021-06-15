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    У Разумкова замовили видання «Моя Конституція 25 років» по 622 грн за примірник (документ)

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    Всього планують надрукувати 80 примірників видання - У Разумкова замовили видання «Моя Конституція 25 років» по 622 грн за примірник (документ)

    Всього планують надрукувати 80 примірників видання

    Фото з відкритих джерел

    Переможцем тендера стало державне підприємство «Видавництво Верховної Ради»

    Управління справами апарату Верховної Ради 11 червня уклало договір з державним підприємством «Видавництво Верховної Ради» на виготовлення друкованого видання «Моя Конституція 25 років». Загальна вартість послуг становить 49,7 тис. грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

    «Моя Конституція» матиме 128 сторінок форматом 205х290 мм. Надрукована буде на матовому папері, на палітурку нанесуть ювілейну фольгу.

    Отже, вартість одного видання коштуватиме 622 грн. Всього планують надрукувати 80 примірників.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Нагадаємо, що 28 червня Україна відзначатиме 25 річницю з дня ухвалення Конституції.

    30 березня президент Володимир Зеленський видав Указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України. Уряду доручено забезпечити широке висвітлення заходів, а Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.

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    Теги: Верховна Рада Конституція тендер ProZorro
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    У Разумкова замовили видання «Моя Конституція 25 років» по 622 грн за примірник (документ)