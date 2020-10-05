Які дороги відремонтують наступного року: Кличко озвучив список



Розсилка ВІДПРАВИТИ

6 жовтня відкриють два оновлених шляхопроводи на вулиці Богатирській

Мер Києва Віталій Кличко поділився планами на наступний рік щодо ремонтів доріг. Про це він розповів під час онлайн-пресконференції.

«Поки дозволяє погода ми продовжуємо ремонти доріг у столиці. Можу точно сказати, що оновлення доріг та шляхопроводів буде одним з пріоритетів і в наступному році. У 2021-му ми плануємо завершити реконструкцію, зокрема, Пейзажної алеї, капітальний ремонт вулиць Чорнобильської та Борщагівської», - сказав Кличко.

Продовжаться роботи з будівництва:

вулиць Довбуша,

Великої Кільцевої дороги на ділянках від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської та від Богатирської до Оболонського проспекту,

під'їзної автомобільної дороги від проспекту Лобановського до аеропорту «Київ» (Жуляни).

Продовжаться роботи з реконструкції:

вулиць Івана Франка,

вул. Стеценка,

транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана,

проспекту Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля метро «Чернігівська».

Щодо нових об’єктів мер зазначив, що буде розпочато будівництво велодоріжки на Набережному шосе - від Поштової площі до мосту Патона.

Розпочнеться також:

проєктування робіт з реконструкції мосту Патона,

капітальний ремонт проспекту Героїв Сталінграда,

капремонт Софійської площі та деяких вулиць в центрі міста, зокрема, вулиць Льва Толстого та Терещенківської.

Продовжимо і оновлення міжквартальних проїздів та прибудинкових територій у всіх районах міста. А завтра ми відкриємо два оновлених шляхопроводи на вулиці Богатирській. І до кінця року – іще багато оновлених об’єктів», - сказав мер.

Він нагадав про масштабну програму із заміни старих ртутних та натрієвих світильників, розпочату КП «Київміськсвітло» наприкінці 2017 року. Нове вуличне освітлення встановлюють на всіх вулицях та об’єктах, де здійснюють капітальні ремонти.

«На сьогодні замінили на сучасні LEDи майже 35 тисяч старих світильників. А також оновили понад 10 тисяч опор. Сучасне освітлення вже мають сотні столичних вулиць, проспектів, прибудинкових територій, парків та скверів, більшість мостів. Останнім часом роботи з капітального ремонту системи освітлення здійснили або завершують на вулицях: Віфлеємська, Сортувальна, Урлівська, Січових стрільців, Івана Франка, Золотоворітська, Малопідвальна», - підкреслив Кличко.

Раніше Кличко повідомив, що цього тижня у Києві відкриють оновлені шляхопроводи на перетині Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.